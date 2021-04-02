Telegram X впервые за год получил обновление

Альтернативная версия приложения для обмена сообщениями Telegram X была запущена несколько лет назад в качестве экспериментального клиента. Приложение около года не получало поддержки. Выпущено обновление, которое уже доступно для загрузки. Новый апдейт оказался большой неожиданностью.

Разработчики добавили в новую версию немало новых функций. Помимо исправлений ошибок, была добавлена поддержка прошлогодней коллекции эмодзи и синхронизация темы с настройками смартфона. Как и основная версия мессенджера, Telegram X теперь показывает статистику в группах, включая количество участников и сообщений, а также часы и дни активности.

Появилась возможность отправки файлов размером до 2 Gb, теперь можно менять качество видео перед отправкой и многое другое.

Для того, чтобы скачать новую версию Telegram X (0.23.6.1398 Beta) пользователь должен подписаться на программу бета-тестирования приложения в Google Play. Или можно загрузить APK-файл и установить клиент вручную.