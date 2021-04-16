16.04.2021

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Свежий трейлер и новые подробности Resident Evil Village

Resident Evil Village

Этой ночью корпорация Capcom провела очередную презентацию, посвященную франшизе Resident Evil.

В рамках трансляции японский издатель показал геймплей и трейлер Resident Evil Village, объявил даты выхода демо на всех платформах, анонсировал ивент с Dead by Daylight и представил VR-версию RE4 для Oculus Quest 2.

Предварительная загрузка демоверсии на PlayStation стартует сегодня. Владельцы PlayStation смогут 18 апреля провести 30 минут в деревне, а 24 апреля — в замке Димитреску. Затем, 2 мая, выпустят 60-минутное демо на всех платформах.

Одним из дополнительных режимов Village станут Mercenaries (Наемники). Среди особенностей отмечают магазин, возможность кастомизировать оружие и появление различных умений (увеличенный урон, повышенная скорость и т.д.).

Анимационный сериал Resident Evil: Infinite Darkness начнет выходить в июле на Netflix.

В июне для Dead by Daylight выйдет новая глава — ее делают по мотивам Resident Evil.

В рамках презентации Capcom также анонсировала VR-версию Resident Evil 4. Над VR-версией работает студия Armature совместно с Oculus.

Подробнее о проекте расскажут 21 апреля на презентации Facebook.

 

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