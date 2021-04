Спутниковый интернет системы Starlink станет мобильным до конца этого года

На данное время спутниковый интернет системы Starlink, активно развиваемый SpaceX, доступен только со стационарного оборудования.

Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) в переписке с одним из пользователей Twitter пообещал, что в этом году сервис станет «полностью мобильным».

Yeah, should be fully mobile later this year, so you can move it anywhere or use it on an RV or truck in motion. We need a few more satellite launches to achieve compete coverage & some key software upgrades.

— Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2021