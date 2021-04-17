Спутниковый интернет системы Starlink станет мобильным до конца этого года

На данное время спутниковый интернет системы Starlink, активно развиваемый SpaceX, доступен только со стационарного оборудования.

Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) в переписке с одним из пользователей Twitter пообещал, что в этом году сервис станет «полностью мобильным».

Yeah, should be fully mobile later this year, so you can move it anywhere or use it on an RV or truck in motion. We need a few more satellite launches to achieve compete coverage & some key software upgrades. — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2021

«Да, в этом году он должен стать полностью мобильным, чтобы вы могли перемещать его [портативную версию терминала Starlink] куда угодно или использовать в движении на автофургоне или грузовике. Нам нужно еще несколько запусков спутников, чтобы обеспечить полноценное покрытие и некоторые ключевые обновления программного обеспечения», — сообщил Илон Маск.

Сейчас сервис Starlink жестко привязан к месту. Пользователи бета-версии отмечают, что при его настройке дается четкое указание, что сервис привязан к конкретному месту активации. Это ограничение будет действовать до тех пор, пока сеть спутников не будет выстроена целиком.