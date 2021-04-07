Список смартфонов, которые получат финальную версию MIUI 12.5

Компания Xiaomi опубликовала список доступности фирменной оболочки MIUI 12.5 для почти двух десятков фирменных гаджетов. Распространение свежей версии фирменной оболочки производитель проведет в две волны.

Первая волна: Mi9 SE, Mi10, Mi10 Pro, Mi10 Ultra, Mi11 — 30 апреля;

Вторая волна: Mi 10 Youth Edition, Mi 10S, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi CC9 Pro, Redmi 10X, Redmi 10X Pro, Redmi K30 5G, Redmi K30 Pro, Redmi K30i, Redmi K30S, Redmi K40, Redmi K40 Pro, Redmi Note 9 Pro – конец мая (дата пока не объявлена).

Речь идет о стабильной финальной прошивке для смартфонов Xiaomi и Redmi для домашнего китайского рынка, а прошивки для других стран появятся позже. Как правило, разрыв между выходом китайской и глобальной версий прошивки составляет несколько недель.