Создатели Call of Duty: Mobile проведут World Championship с призовым фондом 2 млн. долларов

Компания Activision Blizzard анонсировала Call of Duty: Mobile World Championship с рекордным призовым фондом 2 млн. долларов. Об этом сообщается на сайте проекта. Турнир начнется 3 июня при поддержке компании Sony.

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По словам генерального менеджера игры Мэтта Льюиса, двукратное увеличение денежного вознаграждения должно привлечь большее число киберспортсменов для участия.

Согласно описанию, за призовой фонд будут сражаться «соответствующие требованиям игроки из рейтингового режима». Как именно будет проходить отбор, пока не уточняется. Организаторы турнира расширят список участвующих регионов. Теперь квалификации будут проходить в Южной Азии, континентальном Китае и на Ближнем Востоке. Подробности и даты отборочных соревнований станут известны позже.

Отметим, что в декабре 2020 года Activision Blizzard отменила финальный этап турнира в Лос-Анджелесе из-за очередной вспышки COVID-19.