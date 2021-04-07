Softprom подписал дистрибьюторский контракт с Cloudflare

Компания Softprom, Value Added IT Distributor и Cloudflare, производитель решений по обеспечению безопасности web-ресурсов, анонсировали подписание дистрибьюторского контракта. Согласно договоренности, Softprom получает право продвижения решений Cloudflare на территории стран Грузии и СНГ, включая Азербайджан.

Cloudflare — крупнейший CDN провайдер, предоставляющий ряд услуг по защите и оптимизации работы веб-ресурсов, в частности защиту от DDoS, WAF, безопасный доступ и серверы DNS. Решения Cloudflare предоставляются как облачный сервис и обеспечивают защиту и ускорение любого веб-приложения в сети без оборудования, установки программного обеспечения или изменения строки кода.

«DDoS атаки постоянно растут, Cloudflare имеет большую популярность, и мы рады предложить их решения нашим партнерам», — отметил Павел Жданович, управляющий директор Softprom.

Интернет-ресурсы, поддерживаемые Cloudflare, направляют весь трафик через интеллектуальную глобальную сеть, которая становится умнее с каждым новым веб-ресурсом. В результате они видят значительное улучшение производительности, снижение спама и других атак.

Cloudflare был признан лидером независимой организацией Forrester в направлении DDoS Mitigation Solutions. А также, был назван самой инновационной компанией в области сетевых и интернет-технологий по версии Wall Street Journal и вошел в число 50 самых инновационных компаний мира по версии Fast Company. На Всемирном экономическом форуме, Cloudflare был назван пионером технологий.