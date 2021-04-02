Смартфон OPPO F19: Snapdragon 662 и 48 Мп камера

Компания OPPO в начале марта представила смартфоны F19 Pro и F19 Pro+. Теперь состоялась премьера базовой модели линейки — F19.

Смартфон оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 60 Hz и частотой отклика сенсорного слоя 180 Hz. Панель занимает 90,8% площади фронтальной поверхности корпуса. Заявлен 100% охват цветового пространства sRGB.

В устройство установлен процессор Qualcomm Snapdragon 662, который содержит восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 GHz, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb.

В тройную основную камеру входят следующие датчики: 48 Мп (f/1,7), 2 Мп макромодуль и 2 Мп датчик глубины. Фронтальная камера, расположенная в небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана, имеет разрешение 16 Мп.

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч поддерживает 33-ваттную быструю подзарядку. Есть слот MicroSD, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 160,3 × 73,8 × 7,95 мм, вес — 175 гр. Используется операционная система ColorOS 11.1 на основе Android 11.