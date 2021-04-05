Скорость спутникового интернета системы Starlink увеличилась в два раза

В конце февраля этого года глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) пообещал в два раза ускорить спутниковый интернет системы Starlink. Если на начало февраля скорость загрузки данных составляла 100 Мбит/с, а на конец февраля – 130 Мбит/с, то теперь она уже достигла значения 200 Мбит/с.

Сообщается, что один из жителей США зафиксировал на своем iPad Mini при подключении к Starlink скорость в 200 Мбит/с. По его словам, наименьшим результатом, что ему удалось зафиксировать, было 44 Мбит/с.

В течение года ожидается, что скорость повыситься до 300 Мбит/с. В перспективе Starlink позволит передавать данные на скорости до 10 Гбит/с.