Siri раскрыла дату следующей презентации Apple

Голосовой помощник Siri, используемый в устройствах Apple, раскрыл дату традиционного весеннего анонса. Как оказалось, в этом году мероприятие пройдет 20 апреля, в штаб-квартире компании.

Журналисты сообщают, что расспросить ассистента смогли лишь пользователи из США. «Специальное мероприятие пройдет во вторник, 20 апреля, в Apple Park в Купертино, Калифорния. Вы можете узнать все подробности на Apple.com», — утверждает Siri. После этого помощник предлагает перейти на соответствующую страницу, но там нет информации о грядущей презентации. Apple довольно быстро исправила ситуацию и теперь Siri не уточняет дату, а лишь предлагает перейти на сайт компании.

Обычно Apple рассылает приглашения на мероприятия за неделю до его проведения, поэтому официальное подтверждение информации ожидается в ближайшее время. Именно на этой презентации ждут анонса новых iPad Pro, iPad mini, AirPods 3 и меток AirTags.