Шариф Шихлинский: «Мы не меняем банки или страховые компании, мы меняем подход к работе с IТ»

Проектирование и строительство data-центра — сложный процесс не только из-за инфраструктуры самого объекта, но и из-за большого числа участников: дизайнеров, консультантов, проектировщиков, подрядчиков, заказчиков и инвесторов. Лишь их полная вовлеченность позволит минимизировать ошибки и создать гармоничный проект, имеющий заявленные характеристики. К тому же, типовые проекты при строительстве data-центров применить почти невозможно, из-за чего каждый новый объект требует особого подхода. Именно поэтому в мире практически невозможно найти два одинаковых data-центра. О том, в чем заключаются особенности проектирования и эксплуатации новейшего data-центра PASHA Technology, в интервью InfoCity рассказывает глава компании Шариф Шихлинский.

— Data-центр PASHA Technology сегодня является самым крупным частным ЦОД в регионе. Как акционеры PASHA Holding пришли к пониманию того, что эта структура жизненно необходима?

— Перед нашими акционерами всегда стояла цель не просто зарабатывать деньги на рынке, но и постоянно улучшать качество обслуживания. Безусловно, у каждого банка, у каждой страховой компании, у каждого подразделения PASHA Holding до сих пор существовала своя IT-инфраструктура. Но, грубо говоря, она не соответствовала мировым стандартам. Современные вызовы, обязывающие предприятия проводить цифровую трансформацию, подразумевают централизацию управления, автоматизацию процессов, стандартизацию различных лицензий и оборудования. Это приводит к осознанию необходимости наличия какого-то центра компетенций, который будет устанавливать и следить за этими стандартами, объединять инфраструктуры различных подразделений, а где-то и диктовать правила работы в вопросах IT. Эти предпосылки и послужили причиной создания новой компании в холдинге, которая на базе единой платформы займется обслуживанием всех других структур, предлагая доступ к централизованной платформе сервисов.

На стадии планирования к реализации проекта была привлечена консалтинговая компания McKinsey, которая внесла предложение о строительстве data-центра, соответствующего всем стандартам Tier III. В тот период я работал в компании Cisco Systems и мне предложили возглавить этот грандиозный проект. Мне, конечно, было очень интересно «с нуля» построить data-центр, поэтому я согласился на столь амбициозное предложение. У холдинга на тот момент не было стратегии, но видение того, как это будет происходить, уже сложилось у нового исполнительного директора PASHA Holding Джалала Гасымова, который сменил на этом посту Мир Джамала Пашаева. Их богатый опыт работы в банковской сфере позволил предугадать будущие направления деятельности холдинга. Одним из них стало появление компании Competo, известной сегодня по такому продукту, как Umico — самой большой системе лояльности в Азербайджане, строящейся на работе с Big Data и идущей по пути превращения в Play Market. Второе направление вы сегодня видите в лице PASHA Technology.

— И какие этапы пришлось пройти в процессе строительства data-центра?

— Подготовка к строительству началась с выбора дизайнера для этого проекта. Многие компании приняли участие в тендере на разработку дизайна для data-центра PASHA Technology, но, к сожалению, я убедился в том, насколько слабо представлено это направление у локальных интеграторов. Многие думают, что дизайн — пустая трата времени и денег, хотя после сдачи проектов начинают проявляться последствия такого подхода. Элементарно, плохая циркуляция воздуха в большинстве наших моллов является следствием непродуманного дизайна. Итак, согласно требованиям тендера дизайнерская компания должна была разработать полный дизайн здания, его инфраструктуры, вплоть до схем прокладки кабелей. И в эту задачу также входила защита технического задания по двум уровням сертификации. Учитывалось даже то, что при получении сертификата Tier III Design, который имеет срок действия 2 года, нужно было уложиться со строительством именно в этот срок. 4 месяца мы потратили на дизайн data-центра, все это время сталкиваясь со скептическими взглядами на рынке. Вроде бы мы создали компанию, а ничего не происходит. Но за эти 4 месяца было создано свыше 500 чертежей! Дизайнер NITEL Technology & Engineering (http://nitelas.com) из Турции создал очень интересный проект, в рамках которого наш data-центр выглядит, как открытая ровно на середине книга. Одна сторона полностью дублирует другую. И это не только в плане экстерьера, но и в вопросах размещения всей инфраструктуры. В Гейчае, где у нас находится резервный data-центр, места конечно поменьше, но и там вся серверная часть размещается внутри подобного здания, а в контейнеры за пределами помещений вынесены дизельные генераторы, системы охлаждения и другое электрооборудование. Но даже контейнеры составляют часть одного дизайна. В Баку же все сопутствующее оборудование тоже располагается на улице, гармонично вписываясь в общий дизайн.

Дальше мы приступили к строительству. Хотя выбор подрядчиков в этом вопросе тоже оказался непростым. Акционеры приняли решение, что руководить процессом будет дочерняя структура PMD Projects. Обычно PMD Projects под конкретный проект набирает полный спектр профильных компаний, контролирует проведение работ и в итоге сдает работу «под ключ». Но в нашем случае оказалось, что в Азербайджане ни у одной компании нет опыта в строительстве data-центров. Подход моих коллег с точки зрения того, что они участвовали в очень серьезных проектах по строительству торговых центров и отелей, я принять не мог, потому что они не совсем четко понимали принципы, которые должны были использовать строители data-центра. Например, наше одноэтажное здание готово выдержать землетрясение с магнитудой до 10 баллов по шкале Рихтера. В data-центр практически не проникают сигналы от базовых станций операторов сотовой связи. Многие просто не понимали, зачем это… В итоге все же было принято следующее решение — контроль с точки зрения проведения тендерных закупок и финансирования проекта передать PMD Group. Непосредственно строительством занималась локальная компания Global Interiors Group (http://gig.az). Отвечал за всю стройку «под ключ» наш дизайнер NITEL Technology & Engineering, чье участие на этом этапе нельзя недооценивать. Ну и, конечно же, сотрудники PASHA Technology все это время практически жили на стройке. Так мы и контролировали друг друга.

— Получается, что процесс строительства data-центра пришелся на начало пандемии COVID-19? Как она повлияла на сроки сдачи проекта?

— После подготовки дизайна, в сентябре 2019 года, на строительной площадке уже были установлены арматурные сетки, и мы приступили к заливке бетона. Те, кто пришли на закладку фундамента, уже поняли, что подход к строительству будет совершенно иной и им это понравилось. Акционеры дали нам 7 месяцев на ввод data-центров в строй. Это очень сжатые сроки, тем более, если учитывать, что часть электрооборудования в Азербайджане просто не производится и его нужно заказывать в Европе. Это связано с определенными сроками доставки, таможенными процедурами и т.п.

В декабре 2019 года здания основного и резервного data-центров уже были возведены. Вот тогда и появились первые новости про коронавирус и серьезную ситуацию в Китае. А чуть позже начались и проблемы с поставками. Хочу отметить, что в качестве технологического партнера по поставкам основного электрооборудования мы выбрали компанию Schneider Electric. Их огромные чиллеры должны были быть отправлены на наш адрес из порта в Триесте в Италии. Нам с огромным трудом удалось успеть до локдауна, объявленного в Италии, погрузить их на корабль и переправить в турецкий Мармарис. Затем их перегрузили на грузовики, которые поехали к границе с Ираном. В это же время стало известно, что Турция закрывает границу с Ираном. Пришлось разворачивать грузовики в сторону границы с Грузией, а далее в Азербайджан. Мы очень надеялись, что успеем пройти таможню до праздника Новруз, но на границе Грузии и Азербайджана выстроилась многокилометровая очередь из грузовиков. Таможня отдавала приоритет грузам с продуктами питания и лекарствами. Я не хочу вспоминать, каких нервов стоило провезти груз через границу, но в итоге чиллеры оказались заперты в терминале на все праздники уже на азербайджанской стороне.

Хочу выразить благодарность нашим акционерам, которые в этих условиях предложили заморозить работу по строительству data-центра. Они прекрасно видели складывающиеся из-за пандемии условия. Но у нас был уже серьезный настрой, чтобы закончить работу как можно быстрее даже с учетом того, что сотрудники холдинга четко исполняли карантинные предписания и работали из дома. Мы же с проектной группой и рабочими в масках и перчатках работали на объекте в две смены. Кстати, мы и сейчас соблюдаем рекомендации на время пандемии. Каждый раз, когда data-центр посещают делегации, мы проводим дезинфекцию здания, а все сотрудники регулярно сдают ПЦР-тесты. Требования к COVID-менеджменту очень высокие, но при этом мы не нарушаем режим работы.

Заморозив проект в тот момент, сложно было бы предположить, сколько бы он еще откладывался. И так получилось, что к лету 2020 года основные интеграционные работы были завершены. Теперь должны были приехать специалисты из Schneider Electric, чтобы запустить оборудование и активировать заводскую гарантию. Как вы знаете, во время пандемии Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не разрешает приезжать иностранцам без специального разрешения. Мы даже рассматривали возможность удаленного подключения для настройки оборудования, но в компании ответили отказом, так как это уникальная технология, а местных компаний, имеющих подобную экспертизу и сертификацию, просто нет. Лишь после официального обращения Джалала Гасымова к Премьер-министру Азербайджана Али Асадову нам разрешили привезти 21 специалиста из нескольких компаний, которые на месте произвели все заключительные работы.

А в сентябре началась война. У подрядчиков и у нас самих многих ребят призвали на фронт. Кто-то в логистике был, а кто-то на передовой, и мы высоко чтим память о погибших во время боевых действий. В то время мы заключили контракт с Министерством внутренних дел и поставили вооруженную охрану перед обоими data-центрами с целью исключить возможный саботаж, так как это приоритетные стратегические объекты ведущего холдинга страны. После победы и состоялось официальное открытие data-центра. К тому же, день для этого мы выбрали знаковый — 9 ноября, в День Флага. Жалко, конечно, что из-за пандемии пришло ограниченное число гостей, но мы оценили внимание, которое люди проявили к такому событию в жизни PASHA Technology.

— Расскажите, пожалуйста, как выбиралось место для основного и резервного data-центров. И почему для строительства резервного был выбран именно Гейчай?

— Мы начали с того, что проанализировали погодные условия и сейсмологическую ситуацию в районах Азербайджана за последние 75 лет. В качестве вариантов рассматривались Гянджа, Гябаля, Девичи и другие районы нашей страны. Но попав в Гейчай, мы сразу приняли решение строить резервный data-центр в этом городе. Здесь мы обнаружили необходимые размеры участка для строительства. Также то, что участок был расположен прямо около реки, наличие бетонного завода поблизости и другие факторы сыграли решающую роль. А в Баку эту территорию мы выбрали потому, что вблизи находится принадлежащая холдингу территория Baku City Villas, на участке, где когда-то был расквартирован полк МВД быстрого реагирования. На обоих участках земли NITEL Technology & Engineering произвели отбор образцов грунта, геологический анализ которых был проведен в Стамбуле и Баку. И только потом мы приняли окончательное решение о выборе именно этих мест для строительства наших data-центров.

— Как проходит миграция в data-центр всех структур холдинга, и будете ли вы предоставлять услуги другим компаниям на рынке?

— На текущий момент в data-центр перевезено и подключено все оборудование Kapital Bank, включая процессинг. Также здесь уже стоит оборудование PASHA Bank, PASHA Insurance и PASHA Life, PASHA Construction и самой структуры холдинга. Развернуты сервера для SAP HANA. С начала апреля к нам полностью перешло оборудование и вся IT-команда PMD Group. На очереди и другие компании, входящие в нашу группу. Кстати, работающее в data-центре банковское оборудование вынудило нас пойти на компромисс. Когда специалисты Uptime Institute проводили предшествующий сертификации Tier III Facility аудит, пришлось использовать для проверки работоспособности data-центра специальное оборудование, так как на активном банковском оборудовании такие тесты проводить нельзя. Были подключены специальные печи (load banks), выделяющие необходимое максимальное количество тепла, сопоставимое с работой серверов и средств хранения данных. И система достойно справилась с этой нагрузкой, успевая охлаждать машинный зал.

Летом мы планируем начать миграцию всех сервисов в облако, а пока готовимся к тому, чтобы обеспечить плавный переход. В числе плюсов нашего data-центра я хотел бы отметить четкое соблюдение стандартов. С первого дня мы выбрали в качестве серверной базы устройства HPE, а для маршрутизации, коммутации и киберзащиты — оборудование и программное обеспечение Cisco Systems. То, что перешло от дочерних компаний холдинга, рассматривается как их вклад в общее дело. В последствии также было принято решение о передаче нашей структуре полномочий для наилучшей оптимизации расходов на технические закупки. И происходит это потому, что технологии — это наше единственное направление. Все закупки технического оборудования ведутся сегодня через PASHA Technology. В то же время мы являемся сертифицированным партнером ряда производителей, поэтому можем осуществлять покупки напрямую. Список наших ключевых вендоров-партнеров включает Cisco, НРE, Microsoft, VMware, Red Hat, Symantec, «Лаборатория Касперского», Schneider Electric и другие компании. Это позволяет нашему холдингу максимально эффективно инвестировать для общего потребления ресурсов. Сегодня уже многие глобальные игроки смотрят на распределение ресурсов с призмы «Shared Services».

Сейчас наш data-центр уже приближается к нагрузке на 40%. Если рассматривать перспективы роста подразделений нашего холдинга, то я думаю, что 30% мощностей мы сможем потенциально предложить местному рынку. Самое главное, что мощность наших стоек составляет 8 киловатт/час, а этого вполне достаточно для сегодняшних нагрузок при управлении предприятиями. Забегая вперед, отвечу скептикам, что для майнинга криптовалют нужны совершенно иные ресурсы, такие как жидкое охлаждение серверных стоек, концептуально иной дизайн ЦОД, наличие дешевых энергоресурсов и, что самое главное, соответствующая бизнес-задача. Учитывая то, что сейчас ситуация с бюджетами локальных компаний складывается не очень хорошая, на них все-таки отразились последствия падения цен на нефть и глобальная пандемия коронавирусной инфекции, а их инфраструктура устаревает, основным драйвером роста в ближайшие годы станет переход на облачные сервисы и соответственно оптимизация расходов на IТ-инфраструктуру и выбор правильных стандартов для обслуживания вычислительных ресурсов.

Наши акционеры ставят перед собой задачу, подразумевающую переход на новый стиль работы. И PASHA Technology играет в этом немалую роль. Я бы провел следующие параллели. Когда Cisco Systems приобрела компанию Meraki, которая делает невероятные маршрутизаторы, появился термин «меракизация», что заставило технологического гиганта пересмотреть свою политику на рынке. А приобретение мессенджера WhatsApp компанией Facebook позволило ей поднять на новый уровень свой собственный мессенджер. Сейчас эти функции своеобразных «раздражителей» в нашем холдинге выполняют PASHA Technology и Competo. Безусловно, мы не меняем банки или страховые компании, мы меняем подход к работе с IТ.