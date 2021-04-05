Samsung выпустил смартфон Galaxy F02s с тройной камерой за 122 доллара

Компания Samsung выпустила бюджетный смартфон Galaxy F02s. Устройство получило 6,5-дюймовый LCD- экран Infinity-V разрешением HD+ с каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

В Galaxy F02s установлен процессор Qualcomm Snapdragon 450, чип объединяет восемь ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 GHz, графический ускоритель Adreno 506 и модем LTE со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с. Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 Gb, емкость флеш-накопителя – 32 или 64 Gb.

Основная камера тройная с датчиками на 13 Мп, 2 Мп макромодуль и 2 Мп сенсор глубины. Фронтальная камера разрешением 5 Мп (f/2,2).

Питание аппарат получает от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мА·ч с 15-ваттной подзарядкой. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, порт USB-C, слот microSD, FM-тюнер и 3,5-мм гнездо для наушников. Аппарат работает под управлением One UI Core 2.x на базе Android 10. Габариты — 164.2 x 75.9 x 9.1 мм, вес – 196 гр.

Смартфон Samsung Galaxy F02s будет предложен покупателям в версии 3/32 Gb памяти за 122 доллара и 4/64 Gb за 136 долларов. Продажи начнутся 9 апреля.