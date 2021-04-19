Samsung Smart Keyboard Trio 500 позволит работать с тремя разными устройствами

Компания Samsung готовит к выпуску новую беспроводную клавиатуру, которая способна одновременно работать с тремя различными устройствами. Новинка получила название Smart Keyboard Trio 500.

Клавиатура будет предлагается в двух расцветках: белой и черной. Некоторые функциональные клавиши (запуск определенных приложений, DeX, переключение между подключенными устройствами) для наглядности окрашены в другой цвет.

Устройство оснащено модулем Bluetooth 5.0. К ней могут быть подключены до трех различных устройств, например, ноутбук, смартфон и планшет. Некоторые из функций будут эксклюзивно доступны только для гаджетов Samsung. Например, функция горячих клавиш доступна только для смартфонов и планшетов Samsung Galaxy под управлением One UI 3.1 с патчем безопасности от марта 2021 года или более поздней версии. Режим DeX также доступен только на некоторых смартфонах и планшетах.

Smart Keyboard Trio 500 имеет 78 клавиш, работает от двух AAA-батареек. Ее вес составляет 412,3 гр, а размеры — 280.4 х 127.4 х 15.4 мм. На нижней крышке предусмотрены специальные накладки, чтобы клавиатура во время использования не скользила по поверхности стола.

Ожидается, что Smart Keyboard Trio 500 будет представлена вместе с новыми ноутбуками Galaxy Book на мероприятии Galaxy Unpacked 28 апреля.