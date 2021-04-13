Samsung анонсировал смартфон Galaxy Quantum 2 с квантовым шифрованием

Компания Samsung и южнокорейский мобильный оператор SK Telecom анонсировали смартфон Galaxy Quantum 2 с повышенным уровнем безопасности. Это уже второе устройство компании, которое оснащено технологией квантовой криптографии для улучшенной защиты.

Galaxy Quantum 2 оснащен квантовым генератором случайных чисел (QRNG). Чип разработан компанией ID Quantique, финансовую поддержку которой обеспечивает SK Telecom. Отмечается, что это самый компактный в мире QRNG, площадью 2,5 мм2. Он работает, улавливая случайный шум с помощью светодиода и датчика изображения CMOS. Чип позволяет владельцам смартфонов пользоваться сервисами, которые требуют повышенной безопасности, генерируя непредсказуемые и не имеющие шаблонов случайные числа.

Аппарат оснащен 6,7-дюймовым дисплеем формата Quad HD+ с частотой обновления 120 Hz. Используется процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, объем оперативной памяти составляет 6 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb. Основная камера включает три датчика разрешением 64 Мп, 12 Мп и 5Мп. В небольшом отверстии по центру в верхней части экрана располагается 10 Мп фронтальная камера. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4500 мА·ч. Габариты составляют 169,9× 73,8 × 8,1 мм, вес — 176 г.

Стоимость смартфона Samsung Galaxy Quantum 2 пока не сообщается. Старт продаж намечен на 23 апреля.