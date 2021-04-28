Samsung представил оконный кондиционер Window Fit с необычной системой крепежа

Компания Samsung представила кондиционер Window Fit, который предусматривает легкий монтаж. Более того, устройство мобильно и его можно переставлять из комнаты в комнату.

Главное условие для работы Windows Fit простое — наличие в комнате окна, на которое и устанавливается внешний блок гаджета. Монтаж осуществляется с помощью специального каркаса. Размещение внешнего блока не требует помощи специалистов и легко устанавливается самим покупателем. Когда устройство необходимо установить в другом помещении, каркас можно легко снять.

Образованный в процессе работы кондиционера конденсат самостоятельно испаряется, благодаря чему не нужно дополнительно устанавливать сливную трубу. Предусматривается регулировка обдува в четырех направлениях.

В Samsung Window Fit используется цифровой компрессор с двойным инвертором, который снижает вибрацию и шум при вращении двух цилиндров. Также есть двухтрубный глушитель, который снижает уровень шума при циркуляции хладагента: максимальный шум кондиционера не превышает 40 дБ.

Кондиционер будет предложен покупателям в синем, зеленом, бежевом, сером и розовом цветах корпуса. Стоимость Samsung Window Fit составляет 764 доллара.