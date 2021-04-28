Samsung показал Galaxy Book Odyssey – первый в мире ноутбук с процессорами Intel Tiger Lake-H45

Компания Samsung в рамках онлайн-мероприятия Galaxy Unpacked помимо новой серии Galaxy Book показала Galaxy Book Odyssey — первый в мире ноутбук с процессорами Intel Tiger Lake-H45 (будут представлены 11 мая).

Galaxy Book Odyssey оснащен 15,6-дюймовым IPS-экраном разрешением Full HD и процессором Intel Core i5-1135G7 или Intel Core i7-1165G7. За графику отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Max-Q или 3050 Max-Q. Объем оперативной памяти DDR4 составляет до 32 Gb, вместимость SSD NVMe до 1 Tb. ОЗУ и ПЗУ можно самостоятельно расширить.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 83 Вт·ч, но данных об автономности нет. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, два USB Type-C, три USB 3.2, полноразмерный HDMI, RJ45, слот для microSD и 3,5-мм порт для наушников. Есть сканер отпечатков пальцев – он встроен в кнопку включения. Толщина — 17,7 мм, вес — 1,85 кг.

Стоимость ноутбука Samsung Galaxy Book Odyssey в США будет от 1399 долларов.