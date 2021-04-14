Samsung назвал дату презентации «самых мощных устройств Galaxy»
Компания Samsung официально сообщила, что 28 апреля состоится новая пресс-конференция Galaxy Unpacked, на которой будет представлено «самое мощное устройство Galaxy».
Какой-либо конкретики видеотизер не несет, но судя по информации в Сети, возможно эта будет презентация новых ноутбуков Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360, которые получат поддержку 5G, стилуса S-Pen, OLED-экраны и производительную начинку.
Это будет уже третье мероприятие Galaxy Unpacked в этом году. В январе Samsung провел первое мероприятие для линейки Galaxy S21, а в марте прошла конференция, посвященная запуску новых смартфонов серии Galaxy A.