Samsung назвал дату презентации «самых мощных устройств Galaxy»

Компания Samsung официально сообщила, что 28 апреля состоится новая пресс-конференция Galaxy Unpacked, на которой будет представлено «самое мощное устройство Galaxy».

Какой-либо конкретики видеотизер не несет, но судя по информации в Сети, возможно эта будет презентация новых ноутбуков Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360, которые получат поддержку 5G, стилуса S-Pen, OLED-экраны и производительную начинку.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Это будет уже третье мероприятие Galaxy Unpacked в этом году. В январе Samsung провел первое мероприятие для линейки Galaxy S21, а в марте прошла конференция, посвященная запуску новых смартфонов серии Galaxy A.