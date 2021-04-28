Samsung Galaxy M42 5G: Snapdragon 750G, квадрокамера и аккумулятор 5000 мА•ч

Компания Samsung представила в Индии смартфон среднего уровня Galaxy M42 5G. Новинку назвали «быстрым монстром».

Устройство оснащено Super AMOLED-дисплеем диагональю 6,6 дюйма разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9.

Используется процессор Qualcomm Snapdragon 750G: чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 570 с тактовой частотой до 2,2 GHz, графический ускоритель Adreno 619 и 5G-модем. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 6 или 8 Gb, вместимость флеш-накопителя 128 Gb.

Основная камера включает четыре датчика: 48 Мп, ISOCELL GM2 (1/2″, f/1.8), 8 Мп широкоугольный блок (f/2.2, угол обзора 123 градуса), 5 Мп (f/2.4) макромодуль и 5 Мп (f/2.4) датчик глубины. В небольшом вырезе в верхней части экрана установлена 20 Мп фронтальная камера (f/2.2).

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 15-ваттной подзарядки. В оснащение смартфона входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, контроллер NFC, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников, слот microSD и экранный сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 164,4 × 75,9 × 8,6 мм, вес — 190 гр. Аппарат функционирует под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой One UI 3.1.

Стоимость смартфона Samsung Galaxy M42 5G составляет ориентировочно от 300 долларов. В продаже с 1 мая.