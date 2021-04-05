Samsung Galaxy F12 – квадрокамера и аккумулятор 6000 мА•ч стоимостью 150 долларов

Компания Samsung представила доступный смартфон Galaxy F12. Аппарат оснащен 6,5-дюймовым LCD- экраном Infinity-V разрешением HD+. Дисплей поддерживает частоту обновления изображения 90 Hz.

Galaxy F12 получил фирменный процессор Exynos 850. Изделие объединяет восемь ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,0 GHz, графический ускоритель Mali-G52 и модем 4G/LTE. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость флеш-накопителя – 64 или 128 Gb.

Основная камера включает четыре датчика: 48 Мп ISOCELL GM2, 5 Мп блок с широкоугольной оптикой, 2 Мп макромодуль и 2 Мп сенсор глубины. Фронтальная камера разрешением 8 Мп расположена в небольшом экранном вырезе.

За питание отвечает мощный аккумулятор емкостью 6000 мА·ч, поддерживается 15-ваттная подзарядка. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, порт USB Type-C и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Установлена операционная система Android 11 с надстройкой OneUI 3.1. Габариты составляют 164,0 × 75,9 × 9,7 мм, вес — 221 гр.

Стоимость смартфона Samsung Galaxy F12 в версии 4/64 Gb памяти составляет 150 долларов. Версия 4/128 Gb памяти будет предложена за 163 доллара. Продажи стартуют 12 апреля.