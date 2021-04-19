19.04.2021

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Саммит по кибербезопасности Symphony 2021 от Palo Alto Networks

Продукты Palo Alto Networks — инструмент для достижения целей бизнеса. В течении двух дней компания предлагает разобраться, как создать целостную мелодию в кибербезопасности при помощи инструментов Palo Alto Networks. Как итог: комплексная защита, отвечающая вызовам времени и сохраняющая актуальность даже с появлением новых угроз.

Мероприятие пройдет в режиме on-line с 21 по 22 апреля. Регистрация доступна по этой ссылке.

Программа саммите включает в себя:

  • живые практические семинары для эксклюзивных курсов по глубокому погружению,
  • 12+ секционных сессий для углубления ваших знаний в области кибербезопасности,
  • ориентированные на клиентов практики по преодолению трудностей и реализации ценности для бизнеса,
  • неограниченное взаимодействие с коллегами и экспертами Palo Alto Networks.
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