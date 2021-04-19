Саммит по кибербезопасности Symphony 2021 от Palo Alto Networks

Продукты Palo Alto Networks — инструмент для достижения целей бизнеса. В течении двух дней компания предлагает разобраться, как создать целостную мелодию в кибербезопасности при помощи инструментов Palo Alto Networks. Как итог: комплексная защита, отвечающая вызовам времени и сохраняющая актуальность даже с появлением новых угроз.

Мероприятие пройдет в режиме on-line с 21 по 22 апреля. Регистрация доступна по этой ссылке.

Программа саммите включает в себя: