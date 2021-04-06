Режим вождения для Google Assistant запущен в международном масштабе

В 2019 году на мероприятии I/O компания Google представила Driving Mode (Режим вождения) для Google Assistant. Распространяться он начал только в конце 2020 года и был доступен исключительно пользователям в США.

Driving Mode для Google Assistant призван заменить собой режим Android Auto на смартфонах. В этом режиме голосовой помощник способен совершать вызовы, отвечать на звонки, отправлять SMS, читать сообщения, управлять музыкой.

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Теперь эта функция начала распространяться в международном масштабе. Ранее на странице поддержки сообщалось, что Driving Mode доступен только на английском языке в США. Сейчас заявляется, что «некоторые функции могут быть недоступными на разных языках или в разных странах». Это говорит о том, что режим вождения стал доступен в других странах, помимо США.

Как проверить, доступен ли режим на вашем смартфоне: нужно зайти в приложение Google Maps, перейти в Настройки (Settings) > Настройки навигации (Navigation Settings) > Настройки Google Ассистента (Google Assistant Settings). Если режим доступен, то откроется новое меню специально для Driving Mode.

Для работы необходимо устройство минимум с 4 Gb оперативной памяти и операционной системой Android 9.0 Pie или выше.