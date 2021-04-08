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Региональный гибридный форум IDC Security Forum пройдет 20 мая

20 мая 2021 года международная аналитическая компания IDС проведет гибридный форум IDC Security Forum «От безопасности к доверию: путь к цифровому лидерству». Форум рассчитан на руководителей по информационной безопасности, инновациям и ИТ, и соберет участников из стран Центральной Азии, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии и Монголии.

События последних лет преподали много уроков. Во-первых, известное высказывание «никогда не позволяйте кризису пройти впустую» стало чем-то вроде мантры для киберпреступников. Во-вторых, концепция цифрового доверия неизбежно становится важнейшим требованием бизнеса в цифровую эпоху.

В основе этого, конечно же, лежит информационная безопасность: критически значимый барьер между целостностью данных и компрометацией. На этом фундаменте строится цифровое доверие, но подразумевает оно гораздо больше: от конфиденциальности и соблюдения требований до обеспечения устойчивости, от электронной коммерции до построения надежных экосистем, от этики и прозрачности до повышения репутации бренда и лояльности клиентов. Обеспечение цифрового доверия является императивом бизнеса, но требует руководства и управления на уровне совета директоров.

Основные темы:

  • Соблюдение требований — это абсолютный минимум. Другие важнейшие задачи для построения цифрового доверия?
  • Новая роль директора по информационной безопасности: директор по доверию?
  • Риск менеджмент — согласование безопасности с целями бизнеса и доверия.
  • В случае сомнений — аутсорсинг: почему управляемые услуги безопасности (MSS) являются ответом
  • Ориентированное на людей предотвращение потери данных (DLP) для снижения пользовательского риска
  • Безопасный удаленный доступ — новый операционный императив
  • Использование криптографических возможностей в гибридных и мультиоблачных средах
  • Конвергенция сети и безопасности, управление облаком — обеспечение доступности, производительности и устойчивости

Среди докладчиков:

  • Андрей Беклемишев, вице-президент, IDC
  • Денис Масленников, старший аналитик, IDC
  • Евгений Зосимов, технический консультант, VEEAM

С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте.

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