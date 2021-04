Reddit Talk — конкурент Clubhouse для субреддитов

Разработчики социальной сети Reddit рассказали о новой платформе для аудиообщения под названием Talk.

Судя по описанию и опубликованным изображениям, интерфейс Reddit Talk сильно напоминает Clubhouse и Twitter Spaces, а также их аналоги. Платформа будет интегрирована в обсуждения (сабреддиты) внутри социальной сети. Пользователи смогут присоединяться к обсуждениям в качестве участников или слушателей.

В ходе раннего тестирования только модераторы смогут инициировать беседу, а хосты получат возможность приглашать, отключать или удалять участников. Послушать обсуждение могут все пользователи приложения для iOS и Android.

Ожидается, что функция Talk будет, в основном, использоваться для тредов Ask Me Anything (Спроси меня о чем угодно), а также обсуждений различных спортивных мероприятий и TV-шоу.

Новая возможность находится на стадии раннего тестирования, поэтому она доступна лишь узкому кругу пользователей. Модераторы, которые хотят опробовать Reddit Talk в своем сабреддите, могут записаться в список ожидания.