RED HAT SUMMIT 2021 пройдет с 27 по 28 апреля

Основное внимание в программе Red Hat Summit 2021 будет уделено гибридному облаку, автоматизации, безопасности и другим вопросам, которые помогают строить эффективные приложения и устойчивые ИТ-системы. Кроме этого, на саммит приглашены и необычные специальные гости — актер Джозеф Гордон-Левитт и музыкант Бен Фолдс. Они будут говорить о вдохновении и о том, как стать более креативным в работе и жизни, чтобы открывать для себя новые перспективы.

Сессии Red Hat Summit 2021 объединят опыт разработчиков Red Hat и специалистов из мировых компаний, представляющих различные индустрии. Некоторые пункты программы:

Открытое гибридное облако: расширяя границы возможного (с русскими субтитрами)

В числе спикеров:

Эмили Бранд, главный архитектор Red Hat

Пол Кормье, президент и CEO Red Hat

Шелл Адамс, глава глобального подразделения по компьютингу, Citi

и многие другие.

В ходе презентации спикеры обсудят текущее состояние технологии гибридных облаков, ее будущее и стратегию Red Hat в этой сфере, а также расскажут, как Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Ansible Automation Platform, Red Hat OpenShift и Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes могут помочь удаленным командам наладить рабочие процессы после пандемии.

Подходы к безопасности гибридных облачных сред

Марк Текер, старший продакт-менеджер, Red Hat

Люси Кернер, главный технический специалист и стратег Red Hat по вопросам безопасности

Использование гибридных облачных сред требует изменения подходов к безопасности. В ходе сессии спикеры обсудят методы защиты от киберугроз и зарекомендовавшие себя принципы DevSecOps.

Дорожная карта будущих технологий

Крис Райт, старший вице-президент и главный технический специалист, Red Hat

Стефен Вотт, старший инженер, Red Hat

В этой сессии слушатели узнают о технологиях, стратегии и видении компании, а также о некоторых проектах с открытым исходным кодом, которые послужат основой для будущего развития Red Hat.

Внедрение в практику искусственного интеллекта и машинного обучения для аналитики данных

В числе спикеров:

Стивен Юелс, старший директор по ИИ сервисам, Red Hat

Шерард Гриффин, директор по разработке программного обеспечения, Red Hat

Создать и обучить модель машинного обучения (МО) гораздо проще, чем извлечь из нее бизнес-выгоду. Эксперты рассказывают о реальных проблемах, стоящих на пути внедрения МО в компаниях, и о способах их преодоления.

Путь к гибридному облаку в финансовой сфере — проверка фактов

В числе спикеров:

Гуидо Гребер, директор, Accenture

Келли Свитт, глава глобального направления партнерских отношений в финансовом секторе, Red Hat

Финансово-кредитные организации в приоритетном порядке внедряют гибридные облачные решения в свою практику. Но что стоит за громкими анонсами и каково реальное положение дел — разбираемся с фактами.

Полный список сессий для региона EMEA вы сможете найти по ссылке, включая «Креативное сотрудничество» с Джозефом Гордоном-Левиттом и «Rockin’ the Summit» c Беном Фолдсом.