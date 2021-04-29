Red Hat представляет OpenShift API Management

Red Hat превратил Red Hat OpenShift в ведущую Kubernetes-платформу для предприятий, дав заказчикам именно такую гибридную облачную платформу, которую они искали для построения и развертывания мощных приложений. Теперь компания представляет Red Hat OpenShift API Management, сервис для Red Hat OpenShift Dedicated и Red Hat OpenShift Service on AWS, который поможет ускорить ввод в строй и сократить затраты на доставку API-ориентированных приложений на основе микросервисов.

Red Hat OpenShift API Management входит в состав портфолио управляемых облачных сервисов Red Hat и помогает заказчику сосредоточиться на разработке и развертывании приложений, не отвлекаясь на решение задач, связанных с инфраструктурой управления API. Сервис управления API полезен для предприятия, а вот инфраструктура такого сервиса — это явно не то, чем должны (и хотят) заниматься ваши разработчики и ИТ-эксплуатанты.

Что такое Red Hat OpenShift API Management?

OpenShift API Management — это сервис, хостинг и сопровождение которого полностью берет на себя компания Red Hat. Он базируется на решении Red Hat 3scale API Management с интегрированной системой Red Hat Single Signle-On (SSO) и выполнен в виде надстройки для OpenShift Dedicated и Red Hat OpenShift Service on AWS. Этот сервис дает организациям возможность реализовать управление API в крупномасштабных конфигурациях, не развертывая и поддерживая систему управления API своими силами.

OpenShift API Management — это решение на полном аутсорсинге Red Hat, предназначенное для управления API и их трафиком, которое содержит средства аналитики, контроля доступа, рабочие процессы для разработчиков и многое другое. Это отличный вариант для организаций, которые имеют опыт работы с SaaS-решением 3scale.net и хотели бы получить нечто подобное в составе своих крупномасштабных систем.

В рамках этого сервиса Red Hat берет на себя всё, что касается обновления, модернизации и инфраструктуры, а также гарантирует заданный аптайм ваших API-сервисов. Вместо того, чтобы уделять много времени инфраструктуре управления API, ваши специалисты смогут полностью сосредоточиться на разработке и улучшении приложений, которые действительно приносят выгоду вашему бизнесу.

Преимущества Red Hat OpenShift API Management

OpenShift API Management — это сервисы, которые нужны для успешного предоставления API-ориентированных микросервисных приложений. На верхнем уровне это компоненты API Manager, API Gateway (APIcast) и Red Hat SSO.

Разработчики могут использовать OpenShift API Management для дефиниции API, либо потреблять уже имеющиеся API, или публиковать свои API, чтобы ими могли пользоваться другие разработчики и партнеры, а также развертывать API в продакшн.

API-аналитика

Став частью продакшн-среды, OpenShift API Management помогает вести мониторинг и контролировать, как обстоят дела с вашими API: используются ли они, как именно, каков на них спрос, и даже не злоупотребляют ли ими. Четкое понимание ситуации с API очень важно для управления трафиком, прогнозирования потребностей и понимания того, как используются ваши приложения и API.

И все это в виде полностью управляемого сервиса, для сопровождения и поддержки которого вам не надо держать своих специалистов.

Single Sign—On

Организация может использовать либо свою собственную систему аутентификации (с доработкой кода), либо Red Hat SSO, входящую в состав OpenShift API Management. (Обратите внимание, что экземпляр SSO в составе сервиса предназначен только для управления API, а не для использования в качестве самостоятельного SSO решения).

Разработчикам больше не надо программно стыковать управление учетными данными и доступ к API — всё уже написано, отлажено и работает. Это позволяет организации сохранить принцип единства при идентификации и авторизации пользователей, не нагружая лишней работой программистов.

Интегральная часть платформы OpenShift

Все эти сервисы тесно связаны с Red Hat OpenShift Dedicated и Red Hat OpenShift Service for AWS, что обеспечивает ряд значительных преимуществ для всех тех, кто отвечает за приложения вашей организации.

Сам сервис полностью поддерживается и сопровождается силами Red Hat, как и остальные управляемые сервисы OpenShift, что помогает организации снизить операционные затраты, одновременно ускорив создание, развертывание и масштабирование облачных приложений в открытых гибридных облаках.

Преимущества для разработчиков

Что касается пользы этого сервиса для ваших разработчиков, то вы предоставляете им функционал и удобства системы управления API производства 3scale. Однако только теперь она является частью вашей корпоративной платформы. В результате, разработчикам становится легче прототипировать API до того, как открывать их внутренним и внешним потребителям, а также публиковать эти API, чтобы их можно было использовать как часть ваших приложений и сервисов.

Сюда же стоит отнести и все возможности и преимущества от использования контейнерной платформы на основе Kubernetes: сокращение сроков вывода продуктов на рынок за счет готовых к использованию сред разработки и рост операционной эффективности за счет автоматического масштабирования и балансировки нагрузки.

Как обращаться к API, которые управляются через OpenShift API Management? Все что для этого нужно -публичный маршрут от приложений, которые хостятся внутри вашей организации или на другом ресурсе, до API-шлюза APIcast вашего кластера на платформе OpenShift Dedicated.