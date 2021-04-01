Расширение возможностей для детей с ограниченными возможностями в Азербайджане «Виртуальная школа» на платформе Microsoft Teams

В 2020 году многие почувствовали на своем опыте дискомфорт ситуации, когда в силу внешних факторов, желания и стремления оказываются не достигнуты, а возможности урезаны. Спасением становились технологические решения, помогавшие менять каналы личной и профессиональной коммуникации, обучения и развлечения. Все это пришлось как нельзя кстати с точки зрения развития инклюзивного подхода в образовании.

Миссия Microsoft — предоставить возможность каждому достичь большего. И ученикам в том числе. Школа — это место, где большинство людей проводят годы становления, оттачивая разнообразные навыки, готовясь к будущей работе и развиваясь рядом со сверстниками. Это должна быть среда, дружественная для всех, включая детей с ограниченными возможностями.

Во время пандемии Министерство образования Азербайджанской Республики при поддержке корпорации Microsoft запустило проект «Виртуальная школа», основным инструментом которого является платформа Microsoft Teams. Данная платформа обладает полным инструментарием проведения онлайн-уроков для детей с ограниченными возможностями.

На сегодняшний день, Министерство образования привлекло 250 детей с ограниченными возможностями, которые обучаются на дому, и порядка 60 детей, которые проходят лечение в Научно-исследовательском институте гематологии и трансфузиологии и Центре талассемии. Данный проект был инициирован Вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой еще в 2010 году.

В рамках проекта, детям были предоставлены учетные записи в “Виртуальной школе”, и, посредством платформы Microsoft Teams, они имеют возможность участвовать на уроках, которые организовываются по специально составленному для них расписанию. Таким образом, на сегодняшний день, порядка 300 детей с ограниченными физическими возможностями ежегодно привлекаются к данному проекту, получают доступ к образовательному контенту и обучаются профессиональными учителями на постоянной основе.

Дети с ограниченными возможностями имеют возможность пользоваться полным функционалом платформы Microsoft, таким как посещение видеоуроков, получение домашнего задания и его выполнение, а также участие в совместных проектах со своими сверстниками. То есть, все возможности “Виртуальной школы”, которые представлены платформой Microsoft Teams, доступны и для детей с ограниченными возможностями. Помимо этого, Министерство образования Азербайджанской Республики в 2020 году также предоставило 250 ноутбуков и модемов с ежемесячной оплатой интернета детям, которые обучаются на дому.