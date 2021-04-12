Продажи электромобилей Tesla превысили 1,5 млн. единиц

По данным на конец марта, компания Tesla со дня своего основания суммарно продала более 1,5 млн. электромобилей. Наибольшая доля продаж пришлась на Model 3.

Tesla Model 3 – около 950 тыс. (с середины 2017 года);

Tesla Model Y – около 100 тыс. (с начала 2020 года);

Суммарные продажи Model S/Model X — около 510 тыс.

Текущие суммарные продажи Tesla составляют примерно 1584500 единиц. Ожидается, что до конца года они пересекут отметку в 2 млн. единиц. Кроме этого, Tesla Model 3 может стать первым электромобилем, продажи которого превысят 1 млн. Через 10 лет компания планирует выпускать до 30 млн. автомобилей в год.