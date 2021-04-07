Процессор MediaTek MT7921AU для флагманских smart-телевизоров обеспечивает поддержку Wi-Fi 6E

Компания MediaTek анонсировала процессор MT7921AU для флагманских smart-телевизоров.

Как известно, Samsung Neo QLED стал первым телевизором с поддержкой стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6E. Сообщается, что эта поддержка реализована посредством платформы MediaTek. Именно платформа MT7921AU располагает адаптером Wi-Fi 6E. Эта технология предполагает работу в трех частотных диапазонах: добавлена полоса 6 GHz в дополнение к 5 GHz и 2,4 GHz.

MediaTek отмечает, что платформа MT7921AU позволяет передавать данные посредством беспроводной связи со скоростью до 1,2 Гбит/с при небольших задержках. Это гарантирует устойчивое подключение к интернету в любых условиях. Новый процессор содержит интегрированный контроллер Bluetooth 5.2. О конфигурации вычислительных ядер и других компонентах изделия пока ничего не сообщается.