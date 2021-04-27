При поддержке Azercell запущена программа реабилитации для детей шехидов

При поддержке компании «Azercell Telekom», для которой корпоративная социальная ответственность является неотъемлемой и важной частью деятельности, был запущен социальный проект под названием «Большие воспоминания в маленьких сердцах».

Основная цель проекта заключается в организации психологических тренингов с использованием методов арт-терапии для детей военнослужащих, погибших во Второй Карабахской войне. Также оператор планирует издать книгу, включающую лучшие воспоминания детей о своих отцах-героях, как в цифровом, так и печатном форматах. Партнером Azercell в этом проекте выступает компания «GID CSR Consulting».

Ожидается, что в проекте «Большие воспоминания в маленьких сердцах» примут участие 300 детей в возрасте от 5 до 14 лет и их мамы. В связи с условиями, сложившимися по причине пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, тренинги проходят в режиме онлайн.

Тренинги проводятся по нескольким направлениям. «Арт-терапия» (терапия изобразительным искусством) позволит комфортно и свободно выражать чувства, скрытые внутри ребенка. Дети, получающие терапию с помощью таких видов искусства, как музыка, живопись, танцы и литература, также смогут развить в себе эстетические аспекты.

Цель тренинга «Дерево желаний» — придать участникам уверенность и пробудить энтузиазм. С помощью этого тренинга можно будет оказывать психологическую помощь детям и их родителям. Данный тренинг поможет детям, пережившим серьезные потрясения, озвучить психологические проблемы, с которыми они сталкиваются, а также предотвратить более серьезные вопросы, которые могут возникнуть в будущем. Если в ходе проведения тренингов будет выявлено наличие детей с особыми психологическими проблемами, с их ближайшими родственниками будут организованы индивидуальные встречи.

Тренинги «История успеха» включают в себя встречи со знаменитостями и профессионалами, добившимися успеха ценой преодоления больших трудностей.

В рамках проекта воспоминания детей шехидов о своих отцах-героях будут собраны в книгу. Отдельный раздел книги, которая будет издана как в печатном, так и в электронном форматах, будет посвящен младенцам шехидов, которые не помнят своих отцов. Эта книга поможет шехидам жить в воспоминаниях и сердцах каждого человека. Электронная версия книги также будет доступна в мобильном приложении «Bookmate».

Данный проект — лишь небольшой пример уважения и заботы, проявленный в адрес семей отважных шехидов, отдавших свои жизни за освобождение наших земель во имя благополучного будущего каждого азербайджанца.