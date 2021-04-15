Представлены смартфоны ZTE Axon 30 Ultra и Axon 30 Pro с мощной камерой
Компания ZTE представила два смартфона флагманской линейки Axon 30. Это модели Axon 30 Ultra и Axon 30 Pro. Главным достоинством смартфонов стала основная камера. Несмотря на внешнюю схожесть, смартфоны различаются по ряду параметров.
ZTE Axon 30 Ultra:
- Дисплей: 6,67-дюймов, изогнутый, AMOLED, 20:9, FHD +, 60/90/120/144 Hz (адаптивная), тач-сенсор 300 Hz, 10 бит, DCI-P3 100%, HDR10+;
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 888;
- Оперативная память LPDDR5: 8, 12 или 16 Gb;
- Внутренняя память UFS 3.1: 256 Gb или 1 Tb;
- Основная камера: 64 Мп, Sony IMX686, (f/1.6, 7 линз, OIS), 64 Мп широкоугольная (f/2.2, угол обзора 120 градусов), 8 Мп телефото, (перископ, оптический зум 5х, цифровой зум 60х, OIS) и 64 Мп сенсор глубины (f/1.9);
- Фронтальная камера: 16 Мп;
- Аккумулятор: 4600 мАч, поддержка зарядки мощностью 66 Вт;
- Оснащение: Wi-Fi11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, USB-C, NFC, стереодинамики и экранный сканер отпечатков пальцев;
- ОС: myOS 11 на Android 11;
- Габариты: 161,53 х 72,96 x 8 мм;
- Вес: 188 гр.
ZTE Axon 30 Pro:
- Дисплей: 6,67-дюймов, плоский, AMOLED, 20:9, FHD +, 60/90/120/Hz (адаптивная), тач-сенсор 360 Hz, 10 бит, DCI-P3 100%, HDR10+;
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 888;
- Оперативная память LPDDR5: 6 или 8 Gb;
- Внутренняя память UFS 3.1: 128 или 256 Gb;
- Основная камера: 64 Мп, Sony IMX682, 64 Мп широкоугольная (f/2.2, угол обзора 120 градусов), 5 Мп макрообъектив (минимальное фокусное расстояние 3 см) и 2 Мп сенсор глубины;
- Фронтальная камера: 16 Мп;
- Аккумулятор: 4200 мАч, поддержка зарядки мощностью 55 Вт;
- Оснащение: Wi-Fi11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, USB-C, NFC, стереодинамики и экранный сканер отпечатков пальцев;
- ОС: myOS 11 на Android 11;
- Габариты: 163,56 х 75,27 х 7,86 мм
- Вес: 186 гр.
Смартфоны поступят в продажу 19 апреля в Китае, позже и на мировом рынке.
Стоимость ZTE Axon 30 Pro:
- 6/128 Gb — 459 долларов;
- 8/128 Gb — 505 долларов;
- 8 ГБ/256 Gb — 551 доллар.
Стоимость ZTE Axon 30 Ultra:
- 8/256 Gb — 719 долларов;
- 12/256 Gb — 765 долларов;
- 16 Gb/1 Tb — 1021 доллар.