Представлены смартфоны ZTE Axon 30 Ultra и Axon 30 Pro с мощной камерой

Компания ZTE представила два смартфона флагманской линейки Axon 30. Это модели Axon 30 Ultra и Axon 30 Pro. Главным достоинством смартфонов стала основная камера. Несмотря на внешнюю схожесть, смартфоны различаются по ряду параметров.

ZTE Axon 30 Ultra:

Дисплей: 6,67-дюймов, изогнутый, AMOLED, 20:9, FHD +, 60/90/120/144 Hz (адаптивная), тач-сенсор 300 Hz, 10 бит, DCI-P3 100%, HDR10+;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 888;

Оперативная память LPDDR5: 8, 12 или 16 Gb;

Внутренняя память UFS 3.1: 256 Gb или 1 Tb;

Основная камера: 64 Мп, Sony IMX686, (f/1.6, 7 линз, OIS), 64 Мп широкоугольная (f/2.2, угол обзора 120 градусов), 8 Мп телефото, (перископ, оптический зум 5х, цифровой зум 60х, OIS) и 64 Мп сенсор глубины (f/1.9);

Фронтальная камера: 16 Мп;

Аккумулятор: 4600 мАч, поддержка зарядки мощностью 66 Вт;

Оснащение: Wi-Fi11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, USB-C, NFC, стереодинамики и экранный сканер отпечатков пальцев;

ОС: myOS 11 на Android 11;

Габариты: 161,53 х 72,96 x 8 мм;

Вес: 188 гр.

ZTE Axon 30 Pro:

Дисплей: 6,67-дюймов, плоский, AMOLED, 20:9, FHD +, 60/90/120/Hz (адаптивная), тач-сенсор 360 Hz, 10 бит, DCI-P3 100%, HDR10+;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 888;

Оперативная память LPDDR5: 6 или 8 Gb;

Внутренняя память UFS 3.1: 128 или 256 Gb;

Основная камера: 64 Мп, Sony IMX682, 64 Мп широкоугольная (f/2.2, угол обзора 120 градусов), 5 Мп макрообъектив (минимальное фокусное расстояние 3 см) и 2 Мп сенсор глубины;

Фронтальная камера: 16 Мп;

Аккумулятор: 4200 мАч, поддержка зарядки мощностью 55 Вт;

Оснащение: Wi-Fi11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, USB-C, NFC, стереодинамики и экранный сканер отпечатков пальцев;

ОС: myOS 11 на Android 11;

Габариты: 163,56 х 75,27 х 7,86 мм

Вес: 186 гр.

Смартфоны поступят в продажу 19 апреля в Китае, позже и на мировом рынке.

Стоимость ZTE Axon 30 Pro:

6/128 Gb — 459 долларов;

8/128 Gb — 505 долларов;

8 ГБ/256 Gb — 551 доллар.

Стоимость ZTE Axon 30 Ultra: