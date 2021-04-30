Представлены smart-часы Realme Watch 2 с автономностью до 12 суток

Компания Realme представила второе поколение smart-часов Realme Watch.

Realme Watch 2 получили тот же 1,4-дюймовый IPS-дисплей, что и предшественник, с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Разрешение составляет 320 × 320 пикселей, показатель яркости заметно выше — 600 кд/м2 (у Realme Watch — 380 кд/м2). Пользователю предлагается на выбор более 100 циферблатов через приложение Realme Link. Вес гаджета – 38 гр. Корпус smart-часов имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

На момент старта продаж поддерживается 14 спортивных режимов, но производитель обещает реализовать поддержку 90 режимов позднее с помощью обновления «по воздуху».

Устройство способно отслеживать качество сна и уровень стресса, есть датчики для мониторинга сердечного ритма и уровня содержания кислорода в крови (SpO2). Подключение часов к мобильным устройствам производится с помощью Bluetooth 5.0. Отображаются оповещения о звонках, SMS и мессенджеров, также с экрана часов можно управлять воспроизведением музыки и спуском затвора камеры на смартфоне.

Емкость аккумулятора новинки увеличена до 315 мА·ч по сравнению с батареей на 160 мА·ч у предшественника. Это обеспечивает до 12 суток работы в автономном режиме.

Стоимость smart-часов Realme Watch 2 составляет 56 долларов, продажи начнутся в ближайшее время.