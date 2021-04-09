Представлены новые смартфоны Nokia линеек X, G и C

Компания HMD Global провела онлайн-мероприятие, на котором представила новые смартфоны Nokia.

Гаджеты теперь делятся на три линейки: X, G и C. Топовые модели относятся к серии Nokia X, смартфоны среднего класса — к Nokia G, а доступные устройства, как и раньше, — к Nokia C. На мероприятии было представлено шесть новых моделей — по две из каждой линейки.

Смартфоны X-серии получили камеру Zeiss, три года выпуска обновлений ОС и патчей безопасности. Устройства G-серии предлагают время автономной работы до трех дней, два года обновлений Android и три года выпуска патчей безопасности. Аппараты C-серии имеют выносливый корпус и будут получать ежеквартальные патчи безопасности на протяжении двух лет.

Характеристики Nokia X10/X20:

Дисплей: 6,67 дюйма, 2400 х 1080 пикселей, 450 нит;

Процессор: Snapdragon 480 5G;

Оперативная память: 4 или 6 Gb/6 или 8 Gb;

Встроенная память: 64 или 128 Gb/128 Gb;

Основная камера: 48 Мп, 5 Мп (ультраширокоугольный объектив), 2 Мп (макрообъектив) и 2 Мп (сенсор глубины) /64 Мп, 5 Мп (ультраширокоугольный объектив), 2 Мп (макрообъектив) и 2 Мп (сенсор глубины);

Фронтальная камера: 8 Мп/32 Мп;

Аккумулятор: 4470 мАч, 18 Вт зарядка;

Оснащение: Wi-Fi 5, Bluetooth0, GPS, NFC, USB-C, 3.5-мм аудиоразъем, Dual SIM/SIM+microSD, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения;

Аудио: поддержка aptX, aptX HD, aptX Adaptive;

Защита от воды: IP52;

ОС: Android 11;

Габариты: 169 х 79,7 х 9,1 мм. Вес: 210 гр/220 гр.

Характеристики Nokia G10/G20:

Дисплей: 6,5 дюйма, HD+;

Процессор: MediaTek Helio G25/ Helio G35;

Оперативная память: 3 или 4 Gb/4 Gb;

Встроенная память: 32 или 64 Gb/64 или 128 Gb;

Основная камера: 13 Мп, 2 Мп (макрообъектив) и 2 Мп (сенсор глубины) /48 Мп, 5 Мп (ультраширокоугольный объектив), 2 Мп (макрообъектив) и 2 Мп (сенсор глубины);

Фронтальная камера: 8 Мп;

Аккумулятор: 5050 мАч, 10 Вт зарядка;

Оснащение: Wi-Fi 4, Bluetooth0, GPS, NFC (модель G20), USB-C, 3.5-мм аудиоразъем, Dual SIM/Single SIM, microSD, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения;

Защита от воды: IPX2;

ОС: Android 11;

Габариты: 165 х 76 х 9,2 мм. Вес: 194 гр/197 гр.

Характеристики Nokia C10/C20:

Дисплей: 6,5 дюйма, HD+;

Процессор: Unisoc SC7331e/Unisoc SC9863a;

Оперативная память: 1 или 2 Gb;

Встроенная память: 16 или 32 Gb;

Основная камера: 5 Мп,

Фронтальная камера: 5 Мп;

Аккумулятор: 3000 мАч (съемный), 5 Вт зарядка;

Оснащение: Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2, GPS, microUSB, 3.5-мм аудиоразъем, Dual SIM/Dual SIM/Single SIM, microSD;

ОС: Android 11 (Go Edition);

Габариты: 170 х 78 х 8,8 мм. Вес 191 гр.

Стоимость смартфонов: Nokia X10 – от 309 евро, X20 – от 349 евро, G10 – от 139 евро, G20 – от 159 евро, C10 – от 75 евро и C20 от 89 евро.