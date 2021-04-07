Представлены беспроводные наушники Realme Buds Air 2 Neo с активным шумоподавлением

Компания Realme представила полностью беспроводные наушники Buds Air 2 Neo. Модель отличается большим временем автономной работы и качественным звуком.

Наушники основаны на 10-миллиметровых излучателях Bass Boost Driver Driver, а функция Bass Boost+ обеспечивает дополнительное усиление низких частот.

Реализована система активного шумоподавления на основе нескольких микрофонов, обычно встречающаяся в существенно более дорогих наушниках. Режим Transparency Mode позволяет слышать звуки окружающей среды. Кроме того, есть поддержка Bluetooth 5.2 и кодеков AAC и SBS.

Имеется игровой режим Super Low Latency Gaming Mode, в котором задержка передачи сигнала составляет всего 88 мс. Есть защита от влаги и пота по стандарту IPX5. Для управления предусмотрены сенсорные площадки на внешней стороне каждого из наушников.

Заявленная автономность составляет 7 часов в обычном режиме и 5 часов с постоянно включенным шумоподавлением. Зарядный футляр увеличивает время до 28 и 20 часов соответственно. Быстрой подзарядки в течение 10 минут будет достаточно для 3 часов прослушивания музыки.

Realme Buds Air 2 Neo доступны в цветовых исполнениях Active Black (черный) и Calm Gray (светло-серый). Стоимость составляет 53 доллара.