Представлена серия доступных телевизоров Xiaomi Mi TV Series EA 2022 с премиальным дизайном

Компания Xiaomi представила серию телевизоров Mi TV Series EA 2022, которая включает сразу семь моделей. Устройства позиционируются как доступные решения с дизайном, характерным для техники премиум-класса, а также сбалансированным соотношением цены и качества.

В серию вошли модель с диагональю 32 дюйма и разрешением HD, 40- и 43-дюймовые модели с разрешением 1920 × 1080 пикселей и 4K-телевизоры с экранами на 50, 55, 65 и 75 дюймов.

В основе каждой модели используется LCD-панели со светодиодной подсветкой, частотой обновления 60 Hz и углами обзора 178 градусов. Все устройства получили 64-битный процессор Amlogic с ядрами Cortex-A53, 8 Gb встроенной и от 1 Gb до 1,5 Gb оперативной памяти в зависимости от модификации.

Младшие модели оснащены двумя динамиками мощностью по 8 Вт, старшие получили два по 10 Вт. Набор интерфейсов включает по два порта HDMI и USB Type-A, компонентный вход, S/PDIF и разъем для подключения антенны. Рамки дисплеев всех телевизоров выполнены из металла, а пульты LE оснащены модулями Bluetooth и поддерживают функцию голосового ввода. Телевизоры функционируют под управлением новейшей прошивки MIUI TV 3.0.

Стоимость телевизоров Xiaomi Mi TV Series EA 2022:

Mi TV Series EA 2022 32″ – 153 доллара;

Mi TV Series EA 2022 40″ – 214 долларов;

Mi TV Series EA 2022 43″ – 229 долларов;

Mi TV Series EA 2022 50″ – 337 долларов;

Mi TV Series EA 2022 55″ – 367 долларов;

Mi TV Series EA 2022 65″ – 490 долларов;

Mi TV Series EA 2022 75″ – 766 долларов.

Все новинки, за исключением 75-дюймовой версии, будут доступны для предварительного заказа в Китае с 18 апреля. Продажи начнутся 25 апреля.