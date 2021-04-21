Представлена приставка Apple TV 4K — процессор A12 Bionic и новый пульт Siri Remote

В ходе весенней презентации компания Apple представила новую версию телевизионной приставки Apple TV 4K. В комплекте с устройством идет совершенно новый пульт дистанционного управления Siri Remote с сенсорной панелью.

Apple TV 4K построена на платформе A12 Bionic и оснащена поддержкой HDR-видео с высокой частотой обновления. Кроме того, компания заявляет о возможности воспроизведения видео Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду по протоколу AirPlay.

Дизайн самой приставки остался прежним. Новинка получила функцию калибровки цвета экрана телевизора с помощью светового датчика iPhone.

Толщина нового комплектного пульта управления значительно больше, чем у предшественника, но дизайн стал более эргономичным. Его корпус на 100% выполнен из переработанного алюминия.

Пульт оснащен пятипозиционным сенсорным контроллером. Появилась выделенная кнопка включения/выключения телевизора. Клавиша вызова голосового ассистента Siri перемещена на боковую грань аксессуара.

Цена Apple TV 4K с объемом флеш-памяти 32 Gb составляет 179 долларов, с 64 Gb — 199 долларов. Предзаказ откроется 30 апреля, а продажи начнутся во второй половине мая.