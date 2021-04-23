Представлена компактная камера моментальной печати Polaroid Go

Компания Polaroid представила новую модель камеры моментальной печати под названием Go. Разработчик называет новинку самой компактной в мире аналоговой камерой мгновенной печати. Ее габариты составляют всего 61 × 84 × 104 мм, а вес – 242 гр.

Polaroid Go оснащена вспышкой и небольшим зеркалом для съемки автопортретов. Предусмотрен таймер спуска затвора. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 750 мА·ч. Заряда батареи хватит на получение 15 готовых фотографий.

В камере используются фотокарточки размером 66.6 х 53.9 мм (размер изображения — 47 х 46 мм). На их проявление уходит порядка 10-15 мин. после съемки.

Устройство оснащено объективом с фокусным расстоянием 34 мм (35 мм эквивалент). Диапазон выдержек простирается от 1/125 до 30 с.

Доступен только один вариант цветового исполнения — белый. Предзаказ на камеру Polaroid Go уже открыт, цена составляет 99 долларов/119 евро.