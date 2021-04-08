Представлен ультратонкий игровой телевизор Samsung QX2

Компания Samsung представила в Китае ультратонкий игровой телевизор Samsung QX2 Ultra-thin Gaming TV.

Панель обладает разрешением 4K, есть поддержка HDR10+ и технологии AMD FreeSync Premium. Частота обновления составляет 120 Hz. По заверению производителя, минимальное время отклика составляет 5,8 мс. Телевизор заключен в корпус толщиной 27 мм с очень тонкими рамками по трем сторонам. Доступны три версии — с диагональю экрана 55, 65 и 75 дюймов.

За производительность отвечает процессор Quantum Dot 4K. Samsung QX2 Ultra-thin Gaming TV оснащен аудиосистемой мощностью 20 Вт с интегрированным голосовым помощником Bixby AI, также его можно использовать в качестве хаба для управления компонентами умного дома. В качестве программной платформы применяется операционная система Tizen.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2, четыре интерфейса HDMI, два порта USB и сетевой Ethernet-порт.

Стоимость Samsung QX2 Ultra-thin Gaming TV: 55-дюймовая версия – 1076 долларов, 65-дюймовая – 1374 доллара и 75-дюймовая версия – 2292 доллара. В продажу новинки поступят 14 апреля.