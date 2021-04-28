Представлен твердотельный SAS-накопитель Samsung PM1653

Компания Samsung Electronics представила высокопроизводительный твердотельный накопитель с интерфейсом SAS 24G (SAS-4). Новинка получила обозначение PM1653 и рассчитана на использование в оборудовании корпоративного класса — серверах и системах хранения данных класса high-end.

Производитель отмечает, что использование интерфейса SAS-4 позволяет поддерживать вдвое большую скорость по сравнению с SAS-3 — до 24 Гбит/с.

PM1653 также является первым в отрасли твердотельным накопителем с SAS-4, изготовленным на базе микросхем V-NAND шестого поколения (с числом слоем более 100). Вместимость может варьироваться от 800 Gb до 30,72 Tb, что позволяет формировать хранилища очень большой емкости.

Новинка является самым быстрым твердотельным SAS-накопителем Samsung. Заявленная скорость последовательного чтения информации достигает 4300 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 3800 Мбайт/с. Значение IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении данных составляет до 800 тыс. При произвольной записи величина в зависимости от модификации накопителя составляет 135/270 тыс.

Компания уже начала пробные поставки PM1653 отдельным заказчикам. Массовое производство планируется начать во второй половине текущего года.