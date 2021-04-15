Представлен твердотельный накопитель Samsung PM9A1

Компания Samsung представила новый твердотельный накопитель PM9A1 с интерфейсом PCIe 4.0 x4, предназначенный для OEM-производителей. Новинка является более доступным аналогом флагманского Samsung 980 Pro. На данное время SSD PM9A1 оснащены лишь системы HP серии «Z», но в будущем они будет использоваться более широко.

Твердотельный накопитель PM9A1 основан на фирменном контроллере Samsung Elpis и памяти V‑NAND 6‑го поколения (с архитектурой 3D TLC). Такая же база у флагманского накопителя Samsung 980 Pro, который продается сейчас в розницу.

Контроллер поддерживает 256-битное шифрование AES и шифрование TCG/Opal IEEE 1667. Поэтому диск можно использовать в ПК, установленных на предприятиях и в государственных учреждениях, которые имеют дело с конфиденциальной информацией и требуют повышенных мер безопасности.

В линейку PM9A1 будут входить накопители объемом до 2 Tb, поэтому можно рассчитывать также на варианты 250 Gb, 500 Gb и 1 Tb. Производительностью новинки похожа на 980 Pro. В частности, Samsung обещает скорость последовательного чтения до 7000 Мбайт/с и последовательной записи до 5200 Мбайт/с, до 1 000 000 случайных операций ввода-вывода на чтение (4 Кбайт, QD32) и до 850 000 случайных операций ввода-вывода на запись (4 Кбайт, QD32), что чуть ниже показателей 980 Pro.

На изображениях нет радиатора, но никелевое покрытие на контроллере может частично выполнять роль охлаждения. Скорее всего, поэтому и показатели случайной записи здесь ниже, чем у флагманской модели с графеновым теплоотводом.

Скорее всего, в конечном счете этот SSD окажется в розничной продаже и будет отличаться намного более выгодной ценой по сравнению с другими SSD производителя.