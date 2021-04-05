Представлен смартфон среднего уровня OPPO A74

Компания OPPO официально представила смартфон среднего уровня OPPO A74. Аппарат оснащен 6,43-дюймовым дисплеем формата FHD+ с частотой обновления 60 Hz. Частота отклика сенсорного слоя достигает 180 Hz. Заявлено 100% охвата цветового пространства sRGB и 92% охвата пространства DCI-P3.

Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 662. Чип содержит восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 GHz, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb.

Тройная основная камера включает 48 Мп датчик, 2 Мп макрообъектив и 2 Мп датчик глубины сцены. Фронтальная камера разрешением 16 Мп установлена в небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч. В оснащение смартфона входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS и порт USB Type-C 2.0. Установлена операционная система ColorOS 11.1 на основе Android 11. Габариты составляют 160,3 × 73,8 × 7,95 мм, вес — 175 гр.

Смартфон OPPO A74 доступен в цветовых исполнениях корпуса Prism Black (черный) и Midnight Blue (синий). Стоимость составляет ориентировочно 250 долларов.