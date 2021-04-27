Представлен Redmi K40 Game Enhanced Edition – доступный и легкий игровой смартфон

Состоялась презентация Redmi K40 Game Enhanced Edition — первого игрового смартфона бренда. Модель стала самым доступным игровым смартфоном в своей ценовой категории. Аппарат получил флагманскую начинку и уникальные для геймеров «фишки».

Redmi K40 Game Enhanced Edition оказался не только доступным, но и довольно компактным — толщина корпуса составляет 8,3 мм. Вес — 205 гр. Для сравнения, толщина других игровых флагманов колеблется в пределах 9,7-10,32 мм, а вес – 220-262 гр.

Смартфон оснащается плоским 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Hz. Дискретизация сенсорного слоя составляет 480 Hz. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 5. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3 и поддержка HDR10+. Для более точного и удобного управления в играх на правой грани находятся выдвижные физические кнопки-триггеры. Для их подъема из корпуса и активации необходимо сдвинуть два специальных рычага. По заверениям производителя, триггеры выдерживают 1,5 млн. нажатий.

Аппарат построен на базе флагманского процессора MediaTek Dimensity 1200 с ядрами Arm Cortex-A78 частотой 3,0 GHz и графическим процессором Arm Mali-G77 с обновляемыми драйверами. В AnTuTu смартфон набирает 724 495 баллов. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6, 8 или 12 Gb, вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 – 128 или 256 Gb.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Основная камера тройная: 64 Мп (f/1.65) сенсор с первой в отрасли линзой из оптического стекла со сверхнизкой дисперсией, 8 Мп (f/2.2) датчик с сверхширокоугольным объективом с углом обзора 120° и макрокамера с разрешением 2 Мп (f/2.4). Настраиваемая подсветка RGB размещена прямо в блоке камеры. Поддерживается съемка видео в формате 4К при 30 кадрах в секунду и слоу-мо 720р до 960fps. Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

Питание смартфон получает от аккумулятора емкостью 5065 мАч с поддержкой быстрой 67-ваттной зарядки, способной полностью восполнить энергию за 42 минуты. Соответствующий адаптер входит в комплект поставки вместе с фирменным кабелем USB Type-C с L-образным штекером.

В оснащение модели входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz и Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, QZSS, NavIC, ИК-порт, NFC, сканер отпечатков пальцев. Есть водозащита по стандарту IP53. Стоит отметить наличие стереодинамиков с настройкой JBL, поддержку Dolby Atmos, Hi-Res Audio (при проводном и беспроводном подключении) и приложение клавиатуры, разработанное в сотрудничестве с известным производителем техники для геймеров Razer. В качестве операционной системы используется Android 11 с интерфейсом MIUI 12.5 – впервые среди смартфонов Xiaomi.

Смартфон Redmi K40 Game Enhanced Edition будет предложен покупателям по следующим ценам:

6/128 Gb – 308 долларов;

8/128 Gb – 3339 долларов;

8/256 Gb – 370 долларов;

12/128 Gb – 370 долларов;

12/256 Gb – 416 долларов.

Продажи стартуют 30 апреля. Также была представлена специальная версия желтого цвета в стиле Брюса Ли с 12/256 Gb за 430 долларов.