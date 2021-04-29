Представлен ноутбук-трансформер Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha

Компания Samsung Electronics представила ноутбук-трансформер Galaxy Book Flex2 Alpha. Устройство получило 13,3-дюймовый QLED-дисплей разрешением Full HD с максимальной яркостью 600 кд/м2. Крышка откидывается на 360°, что позволяет использовать ноутбук в режиме планшета.

Galaxy Book Flex2 Alpha представлен двумя версиями: базовой за 850 долларов с процессором Core i5, 8 Gb ОЗУ и SSD объемом 256 Gb и топовой за 1050 долларов с CPU Core i7, 16 Gb ОЗУ и SSD объемом 512 Gb.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 54 Вт·ч, заявленная автономность – до 18,5 часов. В оснащение устройства входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, два порта USB 3.2 Type-A, один USB 3.2 Type-C, видеовыход HDMI, слот для карт microSD и комбинированное аудиогнездо. Есть стереофонические динамики (2 × 1,5 Вт) с поддержкой DolbyAtmos, веб-камера формата 720p, клавиатура с подсветкой и сканер отпечатков пальцев. Толщина составляет 13,5 мм, а вес – всего 1,18 кг. В качестве операционной системы используется Windows 10 Home.

Samsung Galaxy Book Flex2 Alpha уже доступен для предварительного заказа, продажи начнутся 14 мая.