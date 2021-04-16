Представлен ноутбук Dell Inspiron 16 Plus для создателей контента и дизайнеров

Компания Dell представила производительный ноутбук Inspiron 16 Plus, ориентированный прежде всего для создателей контента и дизайнеров.

Устройство оборудовано дисплеем формата 3K. Яркость составляет 300 кд/м2. Обеспечивается 100% охват цветового пространства sRGB.

Аппаратная основа — платформа Intel Tiger Lake-H, за графику отвечает видеокарта GeForce RTX 3060. Объем оперативной памяти DDR4-3200 достигает 32 Gb. Возможна установка твердотельного накопителя M.2 PCIe NVMe вместимостью до 2 Tb.

В оснащение входят адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6, ридер SD-карт и сканер отпечатков пальцев. Предусмотрен порт Thunderbolt 4, обеспечивающий пропускную способность до 40 Гбит/с. В числе интерфейсов: HDMI 2.0 и USB 3.2 Gen1 Type-A, а также 3,5-мм аудиогнездо. Есть поддержка HDR и Dolby Vision.

Ноутбук Dell Inspiron 16 Plus поступит в продажу в первых числах июня по цене от 950 долларов.