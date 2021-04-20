Представлен концепт электрического кроссовера Toyota bZ4X

На автосалоне в Шанхае компания Toyota Motor представила концепт электрического кроссовера bZ4X. Новинка станет первым представителем семейства Beyond Zero с нулевым показателем вредных выбросов.

Длина кузова Toyota bZ4X будет практически идентична кроссоверу RAV4, а колесная база увеличится. Автомобиль построен на электрической платформе e-TNGA, разработанной совместно с Subaru, которая имеет унифицированные моторные модули: теоретически привод может быть передний, задний или полный.

Технические характеристики Toyota bZ4X еще не раскрыты, но показан интерьер. Фотографии демонстрируют большой экран мультимедийно-развлекательной системы, а также отсутствие ручки переключения передач. Рулевое колесо заменили на штурвал.

Серийный кроссовер Toyota bZ4X должен появиться к середине 2022 года, выпускать эти электромобили планируют в Японии и Китае, а продавать почти по всему миру.

Всего запланирован выпуск 15 моделей электромобилей, из которых семь — семейства bZ.