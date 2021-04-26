26.04.2021

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Представлен доступный четырехдверный холодильник Xiaomi

Xiaomi MIJIA Cross 496L

Компания Xiaomi пополнила ассортимент фирменной бытовой техники, представив четырехдверный холодильник MIJIA Cross 496L. Устройство имеет ширину 833 мм и толщину 660 мм. Корпус имеет износостойкое покрытие, на котором не остаются отпечатки пальцев. Конструкция дверей предусматривает открытие под прямым углом, что упрощает доступ к продуктам.

Xiaomi MIJIA Cross 496L

Новинка получила два отделения: холодильное, объемом 316 л. и морозильное на 162 л. Также имеется 18-литровый отсек с отдельной регулировкой температуры, где можно хранить фрукты, напитки, мясо и другие продукты. Холодильная камера оснащена задней панелью с эффективной системой нагнетания воздуха, которая предусматривает сразу девять дюз с подачей на 360°. Охлаждение продуктов до минусовых температур не приводит к обледенению, поэтому разморозка новинке не требуется.

Холодильник имеет четыре режима работы: «умный», «отпуск», «быстрое охлаждение» и «быстрая заморозка». Для зоны свежести предусмотрены три режима регулировки температуры, благодаря чему можно подобрать оптимальное значение для конкретного продукта.

Устройство оснащено энергоэффективным двигателем с двойным преобразованием частоты, который потребляет всего 0,83 кВт электроэнергии в сутки при уровне шума в 38 дБ. Холодильник входит в экосистему умного дома Mijia и предусматривает удаленное управление со смартфона, а также голосовое управление XiaoAI.

Стоимость Xiaomi MIJIA Cross 496L составляет 538 долларов, продажи в Китае начнутся 1 мая.

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