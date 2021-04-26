Представлен бюджетный смартфон Honor Play 20

Бренд Honor представил смартфон начального уровня Play 20. Аппарат оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем формата HD+. Панель занимает 89,3% площади фронтальной поверхности.

В смартфоне применяется процессор Unisoc Tiger T610 с максимальной частотой 1,8 GHz в связке с графическим ускорителем Mali G52. Объем оперативной памяти составляет 4, 6 или 8 Gb, вместимость накопителя — 128 Gb, с возможностью расширения с помощью карт microSD.

Основная камера двойная, с датчиками на 13 Мп и 2 Мп. В небольшом экранном вырезе располагается 5 Мп селфи-камера.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с подзарядкой через порт USB Type-C. Есть 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 163,93 × 75,79 × 8,95 мм, вес — 198 гр. Новинка работает под управлением операционной системы Android 10 с программной надстройкой Magic UI 4.0.

Смартфон Honor Play 20 будет доступен в четырех цветовых вариантах корпуса: Magic Night Black, Iceland White, Aurora Blue и Titanium Silver. Стоимость составляет 138 долларов, 169 долларов и 216 долларов за версии с 4, 6 или 8 Gb оперативной памяти соответственно. В продаже – с 30 апреля.