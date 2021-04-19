Представлен большой электрический кроссовер Volkswagen ID.6

Компания Volkswagen на Шанхайском автосалоне представила большой электрический кроссовер Volkswagen ID.6 с тремя рядами сидений.

Это третья модель электрического ID-семейства компании Volkswagen. Новинка дебютировала в двух модификациях ID.6 Crozz и ID.6 X: в зависимости от исполнения отличается место сборки, дизайн интерьера и экстерьера, но техническая начинка одинакова.

Автомобиль построен на модульной платформе MEB, которая также использовалась в Skoda Enyaq iV, Audi Q4 E-Tron и Q4 Sportback E-Tron. Длина ID.6 составляет 4891 мм, ширина — 1852 мм, высота — 1679 мм, при этом автомобиль имеет колесную базу 2965 мм. На выбор есть колеса диаметром от 19 до 21 дюйма.

ID.6 оснащен 12-дюймовым экраном, поддержкой голосового управления, а также проекционным дисплеем за дополнительную плату. Система обновляется по воздуху. Пользователям доступны панорамная крыша, а также шести- и семиместный салон. Третий ряд сидений есть уже в базовой комплектации.

На выбор предложены две заднеприводные модификации с мотором мощностью 180 или 204 л.с., а также полноприводная топ-версия 4Motion с двумя двигателями с суммарной отдачей 305 л.с. Самый мощный ID.6 может разогнаться от 0 до 100 км/ч за 6,6 с., но максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Машины оснащаются тяговым аккумулятором емкостью 58 или 77 кВт∙ч, которые обеспечат запас хода в 436 км и 588 км соответственно.

Модели ID.6 Crozz и ID.6 X выйдут на рынок Китая летом, цены пока не объявлены.