Представлен Apple iPad Pro: экран mini-LED и процессор M1

На весенней презентации компания Apple представила обновленный планшет iPad Pro, который получил десктопный процессор M1 и дисплей, выполненный по технологии mini-LED. Устройство поддерживает возможность работы в сетях 5G.

Дизайн устройства не претерпел серьезных изменений. Как и прежде, iPad Pro выпускается в двух размерах: 11 и 12,9 дюйма. Модели отличаются по своим характеристикам.

11-дюймовая версия оснащена дисплеем Liquid Retina, как и в прошлом поколении. Старшая версия получила совершенно новую матрицу Liquid Retina XDR, выполненную по технологии mini-LED. Apple заявляет, что она может похвастаться полноэкранной яркостью до 1000 кд/м2, пиковой яркостью 1600 кд/м2 и коэффициентом контрастности 1 000 000:1.

Обе версии планшета построены на базе восьмиядерного процессора Apple M1, используемого в десктопных компьютерах компании. Apple отмечает, что новые iPad Pro превосходят предшественников на 50% по производительности центрального процессора и на 40% в графической составляющей. Новинки оснащаются до 16 Gb оперативной памяти и быстрым накопителем объемом до 2 Tb.

Есть поддержка стандарта Thunderbolt разъемом USB-C, благодаря чему планшет поддерживает подключение внешнего монитора PRO Display XDR. Для записи качественного звука планшет оснащается системой из пяти микрофонов, а для его воспроизведения — четырьмя динамиками.

Используется обновленная система камер ThrueDepth со сверхширокоугольной 12 Мп фронтальной камерой с углом обзора 122°. Камера позволяет распознать пользователя и удерживать его в центре кадра. Что касается основной камеры, благодаря новому ISP и датчику LiDAR она позволяет вести съемку практически в полной темноте.

Стоимость 11-дюймовой версии iPad Pro начинается от 799 долларов за Wi-Fi-модель и от 999 долларов за 5G-версию. 12,9-дюймовый iPad Pro – от 1099 долларов. Стоимость 5G-модели начинается с 1299 долларов. Предзаказ откроется 30 апреля, а в продажу новинки поступят в середине мая.