Poco M2 Reloaded: доступный смартфон с аккумулятором 5000 мА•ч

Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Poco M2 Reloaded. Дисплей имеет размер 6,53 дюйма по диагонали формата Full HD+.

Аппарат оснащен процессором MediaTek Helio G80, который объединяет два ядра ARM Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 GHz, шесть ядер ARM Cortex-A55 с частотой до 1,8 GHz и графический узел ARM Mali-G52 MC2. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, вместимость флеш-накопителя — 64 Gb.

Основная камера включает датчики на 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Фронтпльная камера разрешением 8 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки. В оснащение входят также адаптеры Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5, GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, порт USB Type-C, слот для карты MicroSD и разъем для наушников 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Габариты составляют 163,3 × 77 × 9,1 мм, вес — 198 гр. Используется операционная система Android 10 с фирменной надстройкой MIUI.

Смартфон Poco M2 Reloaded будет предлагаться покупателям в цветовых исполнениях Greyish Black и Mostly Blue за 126 долларов. Продажи начинаются сегодня.