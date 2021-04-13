Первый игровой смартфон Redmi будет представлен в конце этого месяца

Бренд Redmi сегодня опубликовал несколько тизеров, которые говорят о скором анонсе игрового устройства. Первая модель новой линейки будет выпущена в конце этого месяца.

Лу Вейбинг (Lu Weibing), президент Xiaomi Group China и генеральный менеджер бренда Redmi, объяснил, почему было решено выпускать игровые смартфоны. Он сказал, что 70% пользователей Redmi – это молодые люди, которые много времени проводят за играми. Игровые смартфоны бренда должны пользоваться большим спросом, особенно если будет предложено отличное соотношение цены и характеристик.

Ожидается, что устройство оснастят флагманским процессором MediaTek Dimensity 1200, OLED-дисплеем и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой 65 Вт зарядки. Также сообщается о наличии дополнительных клавиш на боковом торце, которые будут задействоваться в играх.

Кроме того, было объявлено, что смартфоны новой линейки станут официальными игровыми устройствами для Call of Duty Mobile.