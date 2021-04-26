Основой для нового робота Disney послужил малыш Грут из фильма «Стражи галактики»
Disney Imagineering, подразделение исследований и разработок компании Walt Disney, разработало робота, основой для которого послужил малыш Грут из фильма «Стражи галактики».
Робот был разработан в рамках инициативы Project Kiwi, основная цель которого — перенос известных персонажей в реальность. Использовать их планируют в тематических парках развлечений, где они будут свободно перемещаться и взаимодействовать с посетителями.
К роботу подключен только тонкий кабель для программирования, что дает ему большую свободу передвижения. В будущем устройство должно стать полностью автономным.
Во время движения устройство издает едва слышный шум. Робот может менять стиль походки, эмоции и характер поведения. Питается Грут от аккумулятора, заряда которого пока хватает примерно на 45 минут. В перспективе разработчики планируют улучшить этот показатель.