26.04.2021

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Основой для нового робота Disney послужил малыш Грут из фильма «Стражи галактики»

Disney

Disney Imagineering, подразделение исследований и разработок компании Walt Disney, разработало робота, основой для которого послужил малыш Грут из фильма «Стражи галактики».

Робот был разработан в рамках инициативы Project Kiwi, основная цель которого — перенос известных персонажей в реальность. Использовать их планируют в тематических парках развлечений, где они будут свободно перемещаться и взаимодействовать с посетителями.

К роботу подключен только тонкий кабель для программирования, что дает ему большую свободу передвижения. В будущем устройство должно стать полностью автономным.

Во время движения устройство издает едва слышный шум. Робот может менять стиль походки, эмоции и характер поведения. Питается Грут от аккумулятора, заряда которого пока хватает примерно на 45 минут. В перспективе разработчики планируют улучшить этот показатель.

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